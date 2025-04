Vangelo di oggi 15 aprile 2025 Gv 1321 33 36 38 Commento di Papa Francesco

Vangelo del 15 aprile 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Dal Vangelo di oggi:«In verità, in verità io vi dico: uno di voi mi tradirà». Martedì della Settimana Santa Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 13,21-33.36-38 In quel tempo, mentre era a mensa con i suoi discepoli, Gesù . L'articolo Vangelo di oggi 15 aprile 2025: Gv 13,21-33.36-38 Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Vangelo di oggi 15 aprile 2025: Gv 13,21-33.36-38 | Commento di Papa Francesco Leggi su Lalucedimaria.it Meditiamo ildel 15, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Daldi:«In verità, in verità io vi dico: uno di voi mi tradirà». Martedì della Settimana Santa Dalsecondo Giovanni Gv 13,21-33.36-38 In quel tempo, mentre era a mensa con i suoi discepoli, Gesù . L'articolodi15: Gv 13,21-33.36-38diproviene da La Luce di Maria.

Potrebbe interessarti anche:

Vangelo di oggi 22 marzo 2025: Lc 15,1-3.11-32 | Commento di Papa Francesco

Meditiamo il Vangelo del 22 marzo 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Dal Vangelo di oggi: «Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo ...

Vangelo di oggi 15 marzo 2025: Mt 5,43-48 | Commento di Papa Francesco

Meditiamo il Vangelo del 15 marzo 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Dal Vangelo di oggi: «Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi ...

Vangelo di oggi 30 marzo 2025: Lc 15,1-3.11-32 | Commento di Papa Francesco

Meditiamo il Vangelo del 30 marzo 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Dal Vangelo di oggi: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ...

p. Enzo Fortunato – Commento al Vangelo del 15 Aprile 2025. (Martedì 15 aprile 2025) - Almanacco, Santi e Vangelo del giorno, oroscopo, ACCADDE OGGI... e tanto altro ancora!. fra Stefano M. Bordignon – Commento al Vangelo del 14 Aprile 2025. (Lunedì 14 aprile 2025) - Almanacco, Santi e Vangelo del giorno, oroscopo, ACCADDE OGGI... e tanto altro ancora!. Il Vangelo del giorno – Giovedì 25 aprile. Vangelo del Giorno - Liturgia del Giorno - Rito Romano. Ne parlano su altre fonti

Segnala famigliacristiana.it: La violenza non è sempre visibile, diffidiamo di quella delle parole e dei silenzi - “«Giovanni non ha fatto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero». E in quel luogo ...

Come scrive famigliacristiana.it: Il Vangelo è una parola che nessuno mai ha potuto pronunciare meglio - Riusciamo a fornire informazione gratuita grazie alla pubblicità erogata dai nostri partner. Accettando i consensi richiesti permetti ad i nostri partner di creare un'esperienza personalizzata ed offr ...