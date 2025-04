Il viaggio a Genova dei veterani ucraini per correre alla maratona

ucraini, dipendenti della Metinvest, e della loro passione Ilsecoloxix.it - Il viaggio a Genova dei veterani ucraini per correre alla maratona Leggi su Ilsecoloxix.it Hanno combattuto sul fronte orientale per difendere il Paese dall’invasore russo. La storia di quattro soldati, dipendenti della Metinvest, e della loro passione

Potrebbe interessarti anche:

Genova celebra l'Ottocento: un viaggio tra storia e cultura alla Lanterna, al Galata e al MEI

In occasione dell'Anno dell'Ottocento, la città di Genova presenta un ricco programma di eventi culturali volti a valorizzare il patrimonio storico e marittimo cittadino. Attraverso conferenze, ...

Rolli Days 2025, boom di prenotazioni: viaggio tra i palazzi e le chiese della Genova aristocratica

Sono quasi sold out le prenotazioni per le visite guidate negli antichi palazzi cinquecenteschi, che apriranno i portoni sabato 15 e domenica 16 febbraio per la prima edizione dei Rolli Days 2025 ...

Finalmente a Roma una vera trattoria giapponese. Breve viaggio dentro Kou Kou

Era ora. Giapponese, a Roma, significava quasi solamente sushi. Qualche tentativo di scimmiottare la "tendenza Izakaya" c'è, ma una era e propria trattoria (o ristorantino) di cucina familiare ben ...

Il viaggio a Genova dei veterani ucraini per correre alla maratona. Black music, cultura e drink: nei vicoli della città vecchia ha aperto “Fela!”. Intonaco pericolante in piazza De Ferrari, intervento dei vigili del fuoco e traffico deviato. Piciocchi in Valbisagno: “La maggioranza dei cittadini vuole lo Skymetro”. Indagato a Genova il primo italiano arruolato in Ucraina: l'inchiesta su un 19enne di estrema destra al fronte nel Donbass. Malore mentre guida, 70enne finisce nel torrente Berlino: intubato, è grave. Ne parlano su altre fonti

Scrive ilsecoloxix.it: Il viaggio a Genova dei veterani ucraini per correre alla maratona - Hanno combattuto sul fronte orientale per difendere il Paese dall’invasore russo. La storia di quattro soldati ucraini, dipendenti della Metinvest, e della ...

agoravox.it riferisce: Veterani ucraini: un vero pericolo per l’Europa? - A marzo, il vicepresidente del movimento populista locale, ANO Karel Havlicek, ha avvertito del flusso atteso dei veterani ucraini nei paesi europei. Si tratta ovviamente di una minaccia enorme e ...

Come scrive msn.com: Putin contro i veterani della guerra ucraina: cos'è la singrome afghana (che può diventare un problema per il Cremlino) - Vladimir Putin teme che, se ci sarà il cessate il fuoco, i veterani della guerra di Ucraina possano rappresentare una spina nel fianco e alimentare il dissenso nella società civile alla luce di ...