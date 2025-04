Duplice omicidio a Roma in via Prenestina uccisi un uomo e una donna

Un uomo e una donna sono stato uccisi a colpi d'arma da fuoco in strada a Roma. E' accaduto poco dopo le 23 in via Prenestina, in periferia. Sul posto i carabinieri che indagano. Dalle prime informazioni, i responsabili avrebbero sparato da una moto e sono scappati. Le due vittime pare siano cittadini cinesi che abitavano nel palazzo davanti al luogo in cui sono stati uccisi.

Roma, duplice omicidio sulla Prenestina: dieci colpi contro una coppia di cinesi. «Un’esecuzione»

Un uomo e una donna sono stato uccisi a colpi d’arma da fuoco in strada a Roma. È accaduto poco dopo le 23 in via Prenestina, in periferia. Dalle prime informazioni, i responsabili avrebbero ...

