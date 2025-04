‘L’albero’ in sala regista e attrice

sala, prima della proiezione delle 21, ci saranno la regista Sara Petraglia e la protagonista Tecla Insolia. Tecla Insolia è fresca candidata ai David per miglior interprete femminile, nella serie ’L’arte della gioia’, e miglior attrice non protagonista nel film ’Familia’. Ilrestodelcarlino.it - ‘L’albero’, in sala regista e attrice Leggi su Ilrestodelcarlino.it Non si ferma la stagione delle rassegne del cinema Mariani di via Ponte Marino a Ravenna, organizzate da ’Cinemaincentro’ assieme al circolo ’Sogni’. Oggi sono attese due ospiti in occasione della proiezione del film ’L’albero’. Ospiti in, prima della proiezione delle 21, ci saranno laSara Petraglia e la protagonista Tecla Insolia. Tecla Insolia è fresca candidata ai David per miglior interprete femminile, nella serie ’L’arte della gioia’, e migliornon protagonista nel film ’Familia’.

