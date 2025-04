Nuvole e pioggia ci accompagnano almeno fino alle porte del weekend

almeno fino a giovedì.Assisteremo pertanto a un continuo transito di sistemi nuvolosi con precipitazioni diffuse, alternate a pause momentanee, dove però persisterà la copertura nuvolosa.Da confermare un miglioramento, almeno temporaneo, per venerdì e sabato.Le temperature non subiranno grandi variazioni nei prossimi giorni e saranno influenzate in particolar modo dalla copertura nuvolosa, con valori diurni piuttosto contenuti.Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.Martedì 15 aprile 2025Tempo Previsto: al mattino coperto ovunque e maltempo diffuso con piogge su tutta la regione con rovesci su medio/alta pianura e Prealpi; tendenza a cessazione dei fenomeni sulla bassa pianura e sui settori occidentali. Bergamonews.it - Nuvole e pioggia ci accompagnano almeno fino alle porte del weekend Leggi su Bergamonews.it La depressione sul Regno Unito sta pilotando l'arrivo di correnti fresche atlantiche sul Mediterraneo occidentale che alimentano la formazione in loco di un vortice responsabile di tempo perturbato anche sulla nostra regione almeno fino a giovedì.Assisteremo pertanto a un continuo transito di sistemi nuvolosi con precipitazioni diffuse, alternate a pause momentanee, dove però persisterà la copertura nuvolosa.Da confermare un miglioramento, almeno temporaneo, per venerdì e sabato.Le temperature non subiranno grandi variazioni nei prossimi giorni e saranno influenzate in particolar modo dalla copertura nuvolosa, con valori diurni piuttosto contenuti.Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.Martedì 15 aprile 2025Tempo Previsto: al mattino coperto ovunque e maltempo diffuso con piogge su tutta la regione con rovesci su medio/alta pianura e Prealpi; tendenza a cessazione dei fenomeni sulla bassa pianura e sui settori occidentali.

