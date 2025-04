Tiro a volo la Coppa del Mondo prosegue a Lima L’Italia a caccia di conferme

Tiro a volo si prepara ad affrontare la seconda tappa valida per la Coppa del Mondo 2025, al via quest’oggi in Perù, precisamente a Lima, fino al prossimo 22 aprile. La compagine tricolore è reduce dalla prestazione positiva vista a Buenos Aires, dove le risposte più importanti sono arrivate dallo skeet, complice la seconda e la terza piazza conquistata da Gabriele Rossetti ed Elia Sdruccioli. L’obiettivo sarà chiaramente quello di riconfermarsi, ponendo però le ambizioni sempre più in alto. Pane per i denti del DT Luigi Lodde, il quale ha reclutato per l’occasione Tammaro Cassandro, Erik Pittini e Niccolò Sodi, mentre in campo femminile saranno della partita Martina Maruzzo, Damina Paolacci e Sara Bongini. Oasport.it - Tiro a volo, la Coppa del Mondo prosegue a Lima. L’Italia a caccia di conferme Leggi su Oasport.it Aumentare il ritmo, alzare l’asticella, tenere fissato il focus. La Nazionale italiana disi prepara ad affrontare la seconda tappa valida per ladel2025, al via quest’oggi in Perù, precisamente a, fino al prossimo 22 aprile. La compagine tricolore è reduce dalla prestazione positiva vista a Buenos Aires, dove le risposte più importanti sono arrivate dallo skeet, complice la seconda e la terza piazza conquistata da Gabriele Rossetti ed Elia Sdruccioli. L’obiettivo sarà chiaramente quello di riconfermarsi, ponendo però le ambizioni sempre più in alto. Pane per i denti del DT Luigi Lodde, il quale ha reclutato per l’occasione Tammaro Cassandro, Erik Pittini e Niccolò Sodi, mentre in campo femminile saranno della partita Martina Maruzzo, Damina Paolacci e Sara Bongini.

