Anakin il tatuatore dei vip 8220Damiano è un super figo con tatuaggi di mea8221

Anakin a Fanpage.it ha spiegato il fenomeno recente che porta molte persone a cancellare i tatuaggi. Lui non si è mai pentito, è legato a ogni traccia di inchiostro sulla pelle. Ha anche benevolmente commentato i tattoo di alcuni amici, ironizzando in modo del tutto amichevole sul loro stile. Leggi su Fanpage.it Gabrielea Fanpage.it ha spiegato il fenomeno recente che porta molte persone a cancellare i. Lui non si è mai pentito, è legato a ogni traccia di inchiostro sulla pelle. Ha anche benevolmente commentato i tattoo di alcuni amici, ironizzando in modo del tutto amichevole sul loro stile.

