Via Ponte Romano case distrutte e ricostruite

case popolari in via Ponte Romano 30. Il progetto, ricompreso nel programma ’Sicuro Verde Sociale. Riqualificazione dell’edilizia pubblica’ e finanziato dal fondo complementare al Pnrr, era già stato approvato dalla giunta manfreda nel 2022 in seguito alla determinazione della Regione con cui erano stati assegnati al comune risorse pari a un milione e 140 mila euro come contributo alla realizzazione del progetto. L’adeguamento odierno dei documenti economico-finanziari si è reso necessario in quanto è stato risolto da Acer Ravenna, convenzionata con il comune di Faenza, l’appalto per l’esecuzione dei lavori con la ditta Imaco S.p.a. con sede a Roma, alla quale era stato affidato il cantiere. Ilrestodelcarlino.it - Via Ponte Romano: case distrutte e ricostruite Leggi su Ilrestodelcarlino.it È stato riapprovato dalla Giunta comunale nei giorni scorsi il progetto esecutivo dell’intervento relativo alla demolizione e ricostruzione dellepopolari in via30. Il progetto, ricompreso nel programma ’Sicuro Verde Sociale. Riqualificazione dell’edilizia pubblica’ e finanziato dal fondo complementare al Pnrr, era già stato approvato dalla giunta manfreda nel 2022 in seguito alla determinazione della Regione con cui erano stati assegnati al comune risorse pari a un milione e 140 mila euro come contributo alla realizzazione del progetto. L’adeguamento odierno dei documenti economico-finanziari si è reso necessario in quanto è stato risolto da Acer Ravenna, convenzionata con il comune di Faenza, l’appalto per l’esecuzione dei lavori con la ditta Imaco S.p.a. con sede a Roma, alla quale era stato affidato il cantiere.

Potrebbe interessarti anche:

Maltempo, fiume in piena fa crollare lo storico ponte romano di Castiglia

Talavera de la Reina, in Castiglia La Mancia, vive ore di dolore e sgomento per il crollo del suo storico ponte romano, provocato dall’ondata di maltempo scatenata dalla tempesta Martinho. Le ...

Al ponte romano di San Vito si celebra "Il funerale di Cesare": il programma

Nel pomeriggio di domenica 9 marzo, appuntamento con la storia. Nella suggestiva scenografia del ponte romano di San Vito di Rimini avrà luogo la manifestazione organizzata dalla Pro loco di San ...

Tenta il suicidio da Ponte Milvio: salvata dalla Polizia locale

Roma, 9 aprile 2024 – I fatti risalgono alla serata di ieri, quando una pattuglia del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale in transito su Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di ...

Via Ponte Romano: case distrutte e ricostruite. Faenza, Agresti risponde ai cittadini di via Ponte romano «dispiaciuto per le polemiche, l’ascensore sarà ripristinato. FAENZA: Case popolari, 15 mesi dopo l’alluvione la situazione è ancora tragica | VIDEO. Via Ponte romano, tra idrovore senza carburante e portelle malfunzionanti, "cronaca di un allagamento annunciato". Detersivi al posto delle Jaguar. Così cambia la storica officina di Roma nord. Più di 500 interventi dei pompieri: persone bloccate in casa portate in salvo in elicottero - VIDEO. Ne parlano su altre fonti

Secondo primabrescia.it: Il restauro del Ponte Romano "triplica": al via la sistemazione dei rostri - L’intervento sul Ponte ... via libera ai lavori. Coordinato dall’ufficio Patrimonio sulle indicazioni dell’architetto Stefano Barbò, l’intervento partirà a fine mese e durerà circa 15 giorni, durante ...

Scrive riviera24.it: Santo Stefano al Mare, al via i lavori di riqualificazione del campetto calcio in via Ponte Romano - Sono iniziati i lavori di riqualificazione del campetto da calcio in via Ponte Romano. La prima fase, in corso d’opera, riguarda il consolidamento dei muri perimetrali ed il rifacimento di tutti ...