Ponti viaggi in aumento del 34

Saranno 545mila gli italiani che si sposteranno all'estero durante le vacanze pasquali, i Ponti del 25 aprile e del 1°maggio, avvalendosi dei servizi delle agenzie di viaggi. Nonostante le complessità attuali, si registra un aumento del 3,4% nella domanda turistica in agenzia rispetto al 2024, sia per le destinazioni italiane che per quelle internazionali. È quello che emerge dall'indagine del Centro Studi Turistici per Assoviaggi Confesercenti: si registra una predilezione per le città d'arte e le capitali europee, tra le più richieste presso le agenzie di viaggi. "Le agenzie di viaggi – spiega Assoviaggi Confesercenti Modena – svolgono un ruolo fondamentale per i turisti, offrendo un servizio altamente qualificato e specializzato. Grazie alle loro competenze, sono in grado di elargire anche consigli personalizzati e creare pacchetti ad hoc per qualsiasi esigenza.

Turismo, Confesercenti: viaggi in aumento, ma costi alti e margini ridotti per le imprese

FIRENZE – I rincari pesano sia sui turisti che sulle agenzie di viaggio. Per il turismo organizzato, il bilancio dei primi tre mesi dell’anno è in chiaro-scuro: se, da un lato, l’aumento delle ...

Cina: Pechino registra aumento viaggi transfrontalieri

Fino a lunedi’, Pechino aveva registrato quasi 940.000 attraversamenti di frontiera da parte di cittadini stranieri quest’anno, con oltre 236.000 ingressi agevolati dalle politiche di esenzione dal ...

Spagna registra aumento viaggi verso la Cina dopo politica esenzione visto

La Spagna sta assistendo a un aumento dei viaggi verso la Cina grazie alle politiche di esenzione dal visto. Cliccate per scoprire cosa lascia l’impressione piu’ profonda nei viaggiatori spagnoli ...

