Dazi le imprese respirano Ma l’export resta debole

Un sospiro di sollievo per la moratoria suiannunciati da Trump anche da parte delleravennati che hanno chiuso il 2024 in linea di galleggiamento. L’economia ravennate tiene (fatturati a +0,2%) e le aspettative delleno stabili – come mette in luce l’indagine congiunturale della Camera di commercio di Ferrara Ravenna tra lefino a 500 dipendenti - ma aumentano le preoccupazioni per uno scenario internazionale di tensioni commerciali tra blocchi continentali. E se vanno bene i servizi trainati dal turismo, sono in difficoltà industria e costruzioni; il tutto rallentato da un export che. Il valore delle vendite all’estero, per il 2024 ha registrato una contrazione più contenuta (-3,6% rispetto al -8,9% del 2023. Complessivamente, sono state esportate merci per un valore pari a circa 5,54 miliardi con una flessione di 205 milioni.