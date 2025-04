Ilrestodelcarlino.it - A scuola di sicurezza sul lavoro

Due giorni ad alta quota, oggi e domani negli spazi Ausl di via Consolare Rimini - San Marino, dedicati allasul, per studenti delle superiori. Evento formativo, in occasione della Giornata del Made in Italy, organizzato da Ausl Romagna, in collaborazione con Inail Dit e partecipazione della Gsr. Saranno presenti sei classi dell’ultimo anno dell’Istituto tecnico Belluzzi - Da Vinci. Inail Dit metterà a disposizione dei ragazzi un simulatore in realtà virtuale di piattaforma dielevabili, con test finale di back. Gsr metterà a disposizione una piattaforma di 27 metri, con prove di funzionamento fatte da operatori abilitati. Oggi sarà presente anche il Direttore del Distretto di Rimini Ausl, Mirco Tamagnini, per "sottolineare l’importanza di eventi formativi di questo tipo, finalizzati in primis a un aspetto rilevante come la prevenzione nei luoghi di".