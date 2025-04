Attacco a Sumy il Cremlino dice la sua Trump inchioda Biden e Zelensky

Potrebbe interessarti anche:

Attacco russo a Sumy: Giorgia Meloni condanna le violenze e esprime cordoglio

Nel giorno sacro della domenica delle Palme, a Sumy si è consumato un altro orribile e vile attacco russo, che ha causato ancora una volta vittime civili innocenti, tra cui purtroppo anche bambini. ...

Attacco a Sumy: per Trump si è trattato di un “errore” dei russi. Merz va oltre Scholz sui Taurus

Gli agenti di polizia ucraini continuano ad evacuare la popolazione in prima linea a Pokrovsk, nella regione di Donetsk, mentre aumenta l’intensità del fuoco russo. Si tratta di un nodo stradale e ...

Ucraina, attacco aereo russo su Sumy. 74 feriti di cui 14 bambini

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Sono almeno 74, di cui 14 bambini, i feriti causati da un attacco russo sulla città ucraina di Sumy. “Secondo il dipartimento sanitario del Consiglio comunale di Sumy ...

Trump: "Biden e Zelensky hanno permesso che questa farsa iniziasse" - Onu: "Decine civili uccisi in tre giorni da raid russi da Donetsk a Dnipro".

Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Cremlino: «Attacco a Sumy? Colpiamo solo obiettivi militari». Trump incolpa Zelensky, Biden e anche Putin.

Ucraina, Trump: “Guerra con Russia di Biden non mia, va fermata”.

Ucraina, dopo i missili su Sumy la tregua sembra sempre più lontana.

Guerra Ucraina - Russia, le news del 14 aprile. Trump: “Biden, Zelensky e Putin da condannare”.

Trump accusa nuovamente Kiev per l'invasione russa: "Presto alcune proposte per fermare la guerra in Ucraina" | Ancora missili su Sumy.