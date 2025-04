Huijsen show col Bournemouth l’ex Juve premiato come migliore in campo nel giorno del suo compleanno Aumentano i rimpianti FOTO

JuventusNews24Huijsen show col Bournemouth: l'ex Juve premiato come migliore in campo, la FOTO e tutti i dettagliContinua a stupire Dean Huijsen che per un'altra volta è il migliore in campo nella sfida tra il suo Bournemouth e il Fulham. Una grande prestazione per l'ex Juve nel giorno del suo ventesimo compleanno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AFC Bournemouth (@afcb)Tanta maturità e talento sopra la media: i tifosi bianconeri lo rimpiangono mentre lui continua a mostrare a tutto il Mondo le sue qualità.

