F1 i precedenti della Ferrari a Jeddah Tre podi ma tanta sofferenza

Ferrari è ancora alla ricerca della prima affermazione in questo Paese, nel quale il Circus è sbarcato solo di recente. A onore del vero, il Cavallino Rampante è però stato protagonista solo una volta.Si deve tornare al 2022, quando Charles Leclerc si giocò la vittoria con Max Verstappen. Il monegasco dovette alfine cedere all’olandese al termine di un scintillante testa a testa fatto di sorpassi e contro-sorpassi. Nella medesima gara, più lontano dalle luci della ribalta, Carlos Sainz si attestò al 3° posto, superando la concorrenza di Sergio Perez.Per il resto, la Scuderia di Maranello ha sempre sofferto. Sia nel 2021 che nel 2023, il Cavallino Rampante ha fatto da comprimario, accontentandosi di posizioni di rincalzo. Oasport.it - F1, i precedenti della Ferrari a Jeddah. Tre podi, ma tanta sofferenza Leggi su Oasport.it Domenica 20 aprile 2025 assisteremo alla quinta edizione del Gran Premio di Arabia Saudita di F1. Laè ancora alla ricercaprima affermazione in questo Paese, nel quale il Circus è sbarcato solo di recente. A onore del vero, il Cavallino Rampante è però stato protagonista solo una volta.Si deve tornare al 2022, quando Charles Leclerc si giocò la vittoria con Max Verstappen. Il monegasco dovette alfine cedere all’olandese al termine di un scintillante testa a testa fatto di sorpassi e contro-sorpassi. Nella medesima gara, più lontano dalle luciribalta, Carlos Sainz si attestò al 3° posto, superando la concorrenza di Sergio Perez.Per il resto, la Scuderia di Maranello ha sempre sofferto. Sia nel 2021 che nel 2023, il Cavallino Rampante ha fatto da comprimario, accontentandosi di posizioni di rincalzo.

