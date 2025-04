Furto in piena notte nelle auto arrestato

piena notte stava rubando da un’auto in sosta in via Borsieri, ma è stato visto dal proprietario e da un passante, che lo hanno inseguito mentre veniva chiamata la polizia. Il proprietario dell’auto è stato anche minacciato dal ladro che diceva di essere armato. È stato così arrestato un uomo di 45 anni senza fissa dimora, finito a processo ieri mattina. Ilgiorno.it - Furto in piena notte nelle auto, arrestato Leggi su Ilgiorno.it Instava rubando da un’in sosta in via Borsieri, ma è stato visto dal proprietario e da un passante, che lo hanno inseguito mentre veniva chiamata la polizia. Il proprietario dell’è stato anche minacciato dal ladro che diceva di essere armato. È stato cosìun uomo di 45 anni senza fissa dimora, finito a processo ieri mattina.

