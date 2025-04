Quella volta che Miriana Trevisan disse no Io il perizoma non me lo metto

Miriana Trevisan, 52 anni, è stata a Non è la Rai, poi Velina, valletta di Corrida, Ruota della Fortuna e Pressing. E ancora: naufraga all'Isola dei famosi, vip del Gf, showgirl. «I direttori di rete mi chiamavano "Fenomeno". Prendevo il pullman per andarci, diventò impossibile. Provai la bici, mi facevano cadere. Il motorino, mi inseguivano. Alla fine mi spostavo in taxi. A casa i miei staccarono il citofono perché suonavano a ogni ora. O si appostavano sul pianerottolo, i vicini non ne potevano più. Popolarissima, non sapevo a chi dare i resti», racconta oggi al Corriere della Sera.Il perizomaMa una volta, spiega a Giovanna Cavalli, si impuntò: «Io il perizoma non me lo metto». «Avevo 16 anni ed ero tremenda. Mi avevano scelto per il Bagaglino però mi vergognavo di stare mezza nuda.

