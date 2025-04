Corruzione e falso ideologico A processo Ceffa e Ciocca

Corruzione, Corruzione e falsità ideologica. Sono i capi di accusa per cui la Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio di tutti gli indagati: il sindaco Andrea Ceffa, dalla fine di novembre ristretto ai domiciliari, l'ex-consigliera di maggioranza Roberta Giacometti, a cui Ceffa avrebbe fatto avere una consulenza legale da seimila euro per assicurarsene il voto all'interno di un consiglio comunale nel quale, in quel momento, la maggioranza era risicatissima, l'ex amministratice unica di Asm Vigevano, Veronica Passarella, l'ex-amministratore unico di Vigevano Distribuzione Gas Matteo Ciceri e il direttore amministrativo di Asm Vigevano e Lomellina, Alessandro Gabbi. Tutti finiti ai domiciliari, rimessi in libertà quando si sono dimessi, anche se rimane l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Dalla corruzione al falso ideologico. Le accuse mosse dalla Procura

Le accuse nei confronti degli undici soggetti destinatari delle misure cautelari variano da corruzione a peculato, atti contrari ai doveri d’ufficio, falso ideologico in atto pubblico e reati di ...

Arrestato a Milano l’architetto Giovanni Oggioni. E’ accusato dei reati di corruzione, falso e depistaggio

Il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti dell’architetto Giovanni Oggioni: ...

Inchieste urbanistica a Milano, arrestato per corruzione e falso l’architetto Giovanni Oggioni

L’architetto è stato vice presidente della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano e dirigente dello Sportello unico per l’edilizia (Sue). Per lui sono stati disposti i domiciliari: ...

