Ilrestodelcarlino.it - ’Corti da sogni’, cala il sipario. Assegnati premi e riconoscimenti

Dopo sei intense giornate di proiezione, al teatro Rasi di Ravenna, il festivalda Sogni Antonio Ricci’, ha decretato i vincitori. Ilo ’Giuseppe Maestri’ è andato al corto di animazione italiano ’Playing God’ del regista Matteo Burani, che ha ritirato il riconoscimento insieme all’autrice di animazione e produttrice Arianna Gheller. La stupefacente animazione – grazie alla quale una statuetta d’argilla prende vita in un misterioso laboratorio infestato da altre creature - ha convinto la giuria composta da Simone Bisantino, Flavio Fabbri, Camilla Panebarco e Virginia Gambatesa. Sul palco anche Silvierio Piolanti che ha dedicato un delicato omaggio ad Angela Tienghi, la moglie di Giuseppe Maestri recentemente scomparsa. Dopo aver trionfato nella categoria Made in Italy, l’attore e regista Matteo Cirillo, in gara con l’opera ’Pinocchio reborn’, ha addirittura fatto “doppietta” ricevendo anche ilo ’Creatività in corto’, grazie alla votazione del pubblico in sala.