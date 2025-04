Maltempo forti piogge da Nord a Sud allerta gialla 10 regioni

Maltempo a causa della depressione di origine atlantica che sta interessando gran parte del Paese e porta piogge e temporali in diverse regioni italiane. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento della Protezione civile.

Messina, maltempo e piogge forti: esonda lo Zafferia, residenti intrappolati in casa | VIDEO

Secondo quanto si apprende, i soccorritori hanno proceduto al recupero di quattro persone che erano rimaste bloccate nelle auto in un sottopassaggio, che rischiava di allagarsi L'articolo Messina, ...

Maltempo in Emilia Romagna e Toscana, allerta meteo oggi con forti piogge: preoccupano i fiumi

Il maltempo torna a fare paura soprattutto in Toscana ed Emilia Romagna. Evacuati i piani bassi a Bologna, preoccupano poi i fiumi. Oggi, in via precauzionale, molte scuole restano chiuse per ...

Maltempo, forti piogge in Emilia-Romagna. Arno al primo livello di guardia a Firenze. LIVE

Allerta meteo rossa in Emilia-Romagna e arancione in Toscana. Scuole chiuse in diversi Comuni. Un'ordinanza del Comune di Bologna ha prevsito l'evacuazione dei piani terra, mentre la Protezione ...

Lo riporta ansa.it: Maltempo: piogge al Nord-Est, venti di burrasca al Sud - Dal pomeriggio di oggi venti da forti a burrasca su Puglia e settori ionici di Basilicata e Calabria, con mareggiate lungo le coste esposte. (ANSA) ...

Riporta notizie.it: U cattivu tempu chì vene : piogge forti è alerta in tutta l'Italia - Il maltempo si prepara a colpire l’Italia con una serie di perturbazioni atlantiche che porteranno piogge intense e un significativo abbassamento delle temperature. A partire da lunedì 14 aprile, un f ...

Scrive msn.com: Meteo: forti nubifragi e temporali al Nord e parte del Centro, le aree a rischio - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...