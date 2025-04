Ilrestodelcarlino.it - Macron, il fatturato tocca i 223 milioni

Bilancio da record per, azienda leader europeo di abbigliamento sportivo con sede in Valsamoggia che ha chiuso il proprio esercizio di bilancio 2024 facendo segnare un’ulteriore crescita a doppia cifra. Ilconsolidato dell’azienda al 31 dicembre dello scorso anno ha raggiunto 223,6, in aumento del 13,7% rispetto al 2023 (quando era a quota196,6). Cresce anche il guadagno prima delle tasse (Ebitda) che raggiunge quota 45,1del 2024, arrivando a rappresentare il 20,2% dele comprovando la sostenibilità di questo trend di crescita. I primi mercati in termini di vendite complessive sono Regno Unito e Italia, entrambi con quote oltre il 20%, anche se la solidità economica di, si legge nella nota, si esprime anche da dati di sviluppo sostanzialmente omogenei in tutti i Paesi in cui l’azienda bolognese svolge le sue attività.