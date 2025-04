La protesta degli studenti Il Fedi Fermi chiede aiuto Ridateci il nostro istituto

protestare per i problemi dell’edilizia scolastica che riguardano il loro istituto. Circa un’ottantina di studenti dell’Itis Fedi - Fermi, tra loro anche alcuni del liceo scientifico Duca D’Aosta, hanno manifestato per i problemi che affliggono l’edificio dove trascorrono buona parte delle loro mattinate. In una lettera sottoscritta dai loro rappresentanti hanno formulato le loro richieste. "Da anni all’interno del nostro istituto sono presenti problematiche legate alle strutture e agli impianti – si legge nella lettera - malfunzionamento dei servizi igienici, infiltrazioni massive di acqua dalle coperture dei tetti, malfunzionamento degli impianti di riscaldamento, assenza di un locale interno all’istituto per svolgere riunioni ed assemblee e mancanza di uno spazio coperto per lo svolgimento delle lezioni pratiche di educazione fisica". Lanazione.it - La protesta degli studenti. Il Fedi Fermi chiede aiuto: "Ridateci il nostro istituto" Leggi su Lanazione.it Si sono riuniti davanti alla Provincia di Pistoia ieri mattina, in piazza San Leone, perre per i problemi dell’edilizia scolastica che riguardano il loro. Circa un’ottantina didell’Itis, tra loro anche alcuni del liceo scientifico Duca D’Aosta, hanno manifestato per i problemi che affliggono l’edificio dove trascorrono buona parte delle loro mattinate. In una lettera sottoscritta dai loro rappresentanti hanno formulato le loro richieste. "Da anni all’interno delsono presenti problematiche legate alle strutture e agli impianti – si legge nella lettera - malfunzionamento dei servizi igienici, infiltrazioni massive di acqua dalle coperture dei tetti, malfunzionamentoimpianti di riscaldamento, assenza di un locale interno all’per svolgere riunioni ed assemblee e mancanza di uno spazio coperto per lo svolgimento delle lezioni pratiche di educazione fisica".

Potrebbe interessarti anche:

Occupato il liceo Manzoni di Milano: centinaia di studenti in protesta

Il liceo Manzoni di Milano apre una nuova stagione di occupazioni delle scuole superiori meneghine. L'istituto di via Orazio è stato occupato a partire dalle prime ore di lunedì 10 febbraio, come ...

Aversa, protesta dei genitori degli studenti della Parente in Consiglio: interlocuzione con sindaco e assessore

Decine di genitori si sono presentati questa mattina in Consiglio comunale ad Aversa, esponendo striscioni per denunciare il disagio vissuto dagli studenti della scuola media “Gaetano Parente”: aule ...

Milano, protesta studenti contro il riarmo: incendiata bandiera Ue

Studenti in protesta anche a Milano oggi 4 aprile, nel giorno in cui si tiene lo sciopero di insegnanti e docenti di Usb Scuola. Stamattina mattina un presidio, organizzato da ‘Cambiare rotta’, ...

La protesta degli studenti. Il Fedi Fermi chiede aiuto: "Ridateci il nostro istituto". Sollievo al Fedi Fermi . Amianto scongiurato. Ma il caos continua tra cantieri e disagi. Sollievo al Fedi Fermi . Amianto scongiurato. Ma il caos continua tra cantieri e disagi. Un ponte tra Andalusia e Pistoia. Uno scambio di studenti e culture. Pistoia, al liceo Petrocchi, torna l’emergenza. Una classe fa lezione in corridoio. Ne parlano su altre fonti

msn.com comunica: Sollievo al Fedi Fermi . Amianto scongiurato. Ma il caos continua tra cantieri e disagi - A confermare l’assenza della sostanza sono state le analisi dell’Asl. Ma gli studenti protestano per una situazione che resta complessa. "Con i rumori dei lavori e la gru sulle nostre teste è difficil ...

genova.repubblica.it riferisce: Scuola, protesta a Borzoli: studenti trasferiti ma lavori del Pnrr fermi da mesi - Poi, lo scorso autunno una volta trasferiti i 350 studenti (5 classi della secondaria, 8 della primaria e 2 dell’infanzia) nella sede provvisoria di Leonardo il cantiere si è fermato e non è ...

Come scrive lanazione.it: Amianto al Fedi Fermi: "Ora interventi urgenti". Misure igienico-sanitarie. La scoperta degli operai - Amianto nei locali dell’istituto tecnico tecnologico statale Fedi-Fermi, dove si stanno svolgendo ... rinvenute anche nelle classi occupate dagli studenti. È questa l’amara sorpresa fatta ...