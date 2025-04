Mangiare nello spazio le insalate a gravità zero e i funghi lunari della start up italiana che rivoluziona la coltivazione in ambienti estremi

nello spazio sarà fresco, coltivato in orbita e, perché no, anche gourmet. Franco Malerba, primo astronauta italiano, ha fondato Space V, la startup che porta le serre nello spazio per nutrire di cibi freschi astronauti e futuri turisti stellari. Ecco la tecnologia Made in Italy che rivoluzionerà come si mangerà tra le stelle Vanityfair.it - Mangiare nello spazio: le insalate a gravità zero e i funghi lunari della start up (italiana) che rivoluziona la coltivazione in ambienti estremi Leggi su Vanityfair.it Il futuro del cibosarà fresco, coltivato in orbita e, perché no, anche gourmet. Franco Malerba, primo astronauta italiano, ha fondato Space V, laup che porta le serreper nutrire di cibi freschi astronauti e futuri turisti stellari. Ecco la tecnologia Made in Italy che rivoluzionerà come si mangerà tra le stelle

