Kate Middleton il tentativo di Harry con lei fallisce miseramente

Harry ha provato a contattare Kate Middleton e William mentre si trovava a Londra, ma il suo tentativo di riconciliazione pare essere fallito miseramente. Nessuna risposta da parte dei Principi del Galles che lo hanno del tutto ignorato.

Kate Middleton, Harry prova a riconciliarsi con lei

Kate Middleton si appresta a festeggiare la Pasqua, giorno in cui probabilmente la rivedremo in pubblico. Ma intanto emergono retroscena sul soggiorno di Harry a Londra, che la riguardano da vicino.

Il Duca del Sussex è arrivato nella capitale britannica la settimana scorsa per presenziare alle udienze relative al processo sulla sua sicurezza in Inghilterra. A Harry, Meghan Markle e ai loro figli è stata negata la scorta della polizia, perché non più membri attivi della Famiglia Reale. Persa la causa, il Principe è ricorso in appello, ma per lui le cose non si sono messe bene.

