Scoperto deposito della droga Chili di cocaina e marijuana nascosti nel casolare isolato

della droga che alimentava uno spaccio al dettaglio rivolto alle piazze del nord e centro Italia. Un magazzino di stoccaggio di sostanze stupefacenti in quantità decisamente rilevante che però la Guardia di Finanza ha Scoperto, disarticolandone l’organizzazione crinminale. Il tribunale di Lodi ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari per un 33enne di origine albanese che era stato arrestato da parte dei finanzieri del Gico di Firenze i quali, coadiuvati dai colleghi dei comandi provinciali di Milano e Lodi, avevano contestualmente sequestrato in un appartamento a Caselle Lurani oltre quindici Chili di cocaina e dodici Chili di marjuana. Lo stupefacente, una volta sul mercato illegale, avrebbe fruttato circa 600mila euro. Ilgiorno.it - Scoperto deposito della droga. Chili di cocaina e marijuana nascosti nel casolare isolato Leggi su Ilgiorno.it CASELLE LURANI (Lodi)Un vero e proprio “supermercato”che alimentava uno spaccio al dettaglio rivolto alle piazze del nord e centro Italia. Un magazzino di stoccaggio di sostanze stupefacenti in quantità decisamente rilevante che però la Guardia di Finanza ha, disarticolandone l’organizzazione crinminale. Il tribunale di Lodi ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari per un 33enne di origine albanese che era stato arrestato da parte dei finanzieri del Gico di Firenze i quali, coadiuvati dai colleghi dei comandi provinciali di Milano e Lodi, avevano contestualmente sequestrato in un appartamento a Caselle Lurani oltre quindicidie dodicidi marjuana. Lo stupefacente, una volta sul mercato illegale, avrebbe fruttato circa 600mila euro.

