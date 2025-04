Ilrestodelcarlino.it - Dubbi dell’opposizione sulla caccia ai dirigenti

L’avviso pubblico lampo per gli incarichi di direttori generali in Regione non convince l’opposizione. Valentina Castaldini (FI) da questore dell’ufficio di presidenza ha sollevato criticità "chiedendo se sia stata prima garantita la possibilità di accesso al personale interno e solo dopo agli esterni, e soprattutto se l’atto sia stato sottoposto al vaglio dell’Anac per verificare il rispetto del principio di rotazione".anche da Marta Evangelisti (FdI): "Non si è mai visto in appena 15 giorni, pre-Pasquali, cercare di rinnovare iapicali dell’intera struttura regionale. Ci auguriamo che prevalga la meritocrazia e la trasparenza".