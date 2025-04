Detenuto aggredisce due agenti di polizia penitenziaria al carcere di Prato

Prato – Un nuovo episodio di violenza nel carcere di Prato. A denunciarlo è il sindacato Sappe.Nella giornata odierna, un Detenuto del reparto collaboratori di giustizia – già coinvolto in precedenti episodi critici – ha aggredito due agenti della polizia penitenziaria. “Uno dei colleghi coinvolti – spiega il segretario della Toscana Francesco Oliviero – figura di vertice dell’istituto dopo il comandante di reparto, è stato colpito con schiaffi e un violento calcio ai testicoli, rendendo necessario il ricorso alle cure del pronto soccorso cittadino, dove gli è stata diagnosticata una prognosi iniziale di 14 giorni, suscettibile di ulteriori valutazioni. Gravissimo il fatto che, a seguito dell’aggressione, non sia stato adottato alcun provvedimento immediato nei confronti del Detenuto responsabile”. Leggi su Corrieretoscano.it – Un nuovo episodio di violenza neldi. A denunciarlo è il sindacato Sappe.Nella giornata odierna, undel reparto collaboratori di giustizia – già coinvolto in precedenti episodi critici – ha aggredito duedella. “Uno dei colleghi coinvolti – spiega il segretario della Toscana Francesco Oliviero – figura di vertice dell’istituto dopo il comandante di reparto, è stato colpito con schiaffi e un violento calcio ai testicoli, rendendo necessario il ricorso alle cure del pronto soccorso cittadino, dove gli è stata diagnosticata una prognosi iniziale di 14 giorni, suscettibile di ulteriori valutazioni. Gravissimo il fatto che, a seguito dell’aggressione, non sia stato adottato alcun provvedimento immediato nei confronti delresponsabile”.

