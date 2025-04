Ginnastica Dinamica Militare Italiana 1978 che cos è la disciplina sportiva con più iscritti in Italia e in Europa

Vanityfair.it - Ginnastica Dinamica Militare Italiana 1978, che cos'è la disciplina sportiva con più iscritti in Italia e in Europa Leggi su Vanityfair.it Un allenamento fitness senza fronzoli e senza scorciatoie, che mette il corpo e il gruppo al centro. E ora parla anche ai giovanissimi della Gen Z, spingendoli a dire addio alla sedentarietà (e all'obesità)

