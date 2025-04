Champions League ritorno quarti i calciatori diffidati e squalificati

diffidati in Champions League: dopo il ritorno dei quarti di finale, in programma oggi e domani, si azzerano le ammonizioni e non ci saranno più squalificati in stagione a meno di espulsioni nelle semifinali.Champions League – diffidati E squalificati ritorno quartiASTON VILLA-PSG (andata 1-3) martedì 15 aprile ore 21diffidati Aston Villa: Lucas Digne, Axel Disasi, Boubacar Kamara.squalificati Aston Villa: nessuno.diffidati PSG: Fabian Ruiz.squalificati PSG: nessuno.BORUSSIA DORTMUND-BARCELLONA (andata 0-4) martedì 15 aprile ore 21diffidati Borussia Dortmund: Karim Adeyemi, Maximilian Beier, Ramy Bensebaini, Yan Couto, Serhou Guirassy, Julian Ryerson, Marcel Sabitzer.squalificati Borussia Dortmund: nessuno.diffidati Barcellona: Inigo Martinez.squalificati Barcellona: nessuno. Inter-news.it - Champions League, ritorno quarti: i calciatori diffidati e squalificati Leggi su Inter-news.it Ultimo giro coiin: dopo ildeidi finale, in programma oggi e domani, si azzerano le ammonizioni e non ci saranno piùin stagione a meno di espulsioni nelle semifinali.ASTON VILLA-PSG (andata 1-3) martedì 15 aprile ore 21Aston Villa: Lucas Digne, Axel Disasi, Boubacar Kamara.Aston Villa: nessuno.PSG: Fabian Ruiz.PSG: nessuno.BORUSSIA DORTMUND-BARCELLONA (andata 0-4) martedì 15 aprile ore 21Borussia Dortmund: Karim Adeyemi, Maximilian Beier, Ramy Bensebaini, Yan Couto, Serhou Guirassy, Julian Ryerson, Marcel Sabitzer.Borussia Dortmund: nessuno.Barcellona: Inigo Martinez.Barcellona: nessuno.

