oggi, martedì 15 aprile, una nuova giornata di Sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.Fari puntati sulla terza giornata dei campionati italiani di nuoto a Riccione. Gli atleti in gara andranno a caccia dei titoli nazionali e anche di crono che possano qualificarli ai Mondiali di Singapore. In primo piano anche il Giro dell’Abruzzo con la sua prima tappa e i quattro tornei di tennis di questa settimana.In particolar modo a Monaco di Baviera Flavio Cobolli e Luciano Darderi proveranno a dar seguito al loro incedere dopo ottimi risultati sulla terra rossa in precedenza. A Stoccarda, invece, ci sarà l’esordio di Jasmine Paolini e c’è curiosità dopo l’annuncio della separazione dal tecnico storico Renzo Furlan. Oasport.it - Sport in tv oggi (martedì 15 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Leggi su Oasport.it 15, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e.Fari puntati sulla terza giornata dei campionati italiani di nuoto a Riccione. Gli atleti in gara andranno a caccia dei titoli nazionali e anche di crono che possano qualificarli ai Mondiali di Singapore. In primo piano anche il Giro dell’Abruzzo con la sua prima tappa e i quattro tornei di tennis di questa settimana.In particolar modo a Monaco di Baviera Flavio Cobolli e Luciano Darderi proveranno a dar seguito al loro incedere dopo ottimi risultati sulla terra rossa in precedenza. A Stoccarda, invece, ci sarà l’esordio di Jasmine Paolini e c’è curiosità dopo l’annuncio della separazione dal tecnico storico Renzo Furlan.

