Il Bicocca Pavilion spalanca le porte con l’auditorium e la casa della Fondazione

La "casa" di Fondazione Bicocca è stata inaugurata ieri al BiM, insieme a tutto il Bicocca Pavilion che la ospita. L'Innovation Hub è al primo piano del nuovo edificio di viale Piero e Alberto Pirelli 10, nel cuore della piazza verde di BiM. Lo spazio è stato firmato dallo studio di architettura Piuarch ed è parte del progetto di riqualificazione promosso da Aermont Capital, società di asset management paneuropea con focus su real estate, e Kervis SGR, società di gestione del risparmio, insieme a Manifattura Srl. Sotto l'ala dell'Innovation Hub cinque aree tematiche: Transition (ovvero servizi e tecnologie per ridurre l'impatto ambientale e promuovere una gestione responsabile delle risorse); Material Science (ricerca, sviluppo e applicazione di nuovi materiali per migliorare la sostenibilità); Life Sciences & Healthcare (servizi e tecnologie per la prevenzione, diagnosi, trattamento e cura della salute, innovazioni per migliorare la qualità della vita); Social Innovation (per rispondere a bisogni sociali emergenti) e intelligenza artificiale.

