Case prezzi in rialzo Ma Macerata resta la meno cara in regione

prezzi di vendita e canoni di locazione nelle Marche nel primo trimestre del 2025, ma Macerata è la città più economica. Lo evidenziano i dati dell’Osservatorio trimestrale sul mercato residenziale marchigiano realizzato da Immobiliare.it, secondo cui rispetto al periodo gennaio-marzo dello scorso anno, i prezzi di vendita sono saliti del 2,2%, mentre gli affitti del 5,6%. Per comprare casa in regione servono oggi, mediamente, 1.618 euro/mq. A Macerata il rialzo è dello 0,6% in 12 mesi (1.236 euro/mq di media). La domanda di compravendite è in aumento in tutti i territori: Macerata +29,2%. Ilrestodelcarlino.it - Case, prezzi in rialzo. Ma Macerata resta la meno cara in regione Leggi su Ilrestodelcarlino.it Cresconodi vendita e canoni di locazione nelle Marche nel primo trimestre del 2025, maè la città più economica. Lo evidenziano i dati dell’Osservatorio trimestrale sul mercato residenziale marchigiano realizzato da Immobiliare.it, secondo cui rispetto al periodo gennaio-marzo dello scorso anno, idi vendita sono saliti del 2,2%, mentre gli affitti del 5,6%. Per comprare casa inservono oggi, mediamente, 1.618 euro/mq. Ailè dello 0,6% in 12 mesi (1.236 euro/mq di media). La domanda di compravendite è in aumento in tutti i territori:+29,2%.

