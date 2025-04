A celebrare i 75 anni dell’Ausonia anche Dino Meneghin

Dino Meneghin a TeatrOreno per i 75 anni della polisportiva Ausonia. Le celebrazioni del prestigioso traguardo della società orenese hanno riservato un’altra sorpresa agli appassionati di sport, sul palco è arrivato anche Gianmarco Pozzecco, ex playmaker, oggi coach della nazionale italiana. E poi è stata la volta dell’ex calciatore di Serie A, Simone Boldini, e dall’ex ginnasta Serena Licchetta. Tutti insieme per parlare di lealtà in campo, di vittorie e sconfitte, ed è stato proprio Meneghin ripercorrendo la sua lunga carriera tra Varese e Milano a ricordare la tenacia che serve "per ricominciare ogni volta dopo un infortunio". Tra gli appuntamenti previsti, la fiaccolata del 24 maggio dal Santuario di Imbersago alle 19 con arrivo a Oreno alle 21. Bar.Cal. Ilgiorno.it - A celebrare i 75 anni dell’Ausonia anche Dino Meneghin Leggi su Ilgiorno.it La leggenda del basketa TeatrOreno per i 75della polisportiva Ausonia. Le celebrazioni del prestigioso traguardo della società orenese hanno riservato un’altra sorpresa agli appassionati di sport, sul palco è arrivatoGianmarco Pozzecco, ex playmaker, oggi coach della nazionale italiana. E poi è stata la volta dell’ex calciatore di Serie A, Simone Boldini, e dall’ex ginnasta Serena Licchetta. Tutti insieme per parlare di lealtà in campo, di vittorie e sconfitte, ed è stato proprioripercorrendo la sua lunga carriera tra Varese e Milano a ricordare la tenacia che serve "per ricominciare ogni volta dopo un infortunio". Tra gli appuntamenti previsti, la fiaccolata del 24 maggio dal Santuario di Imbersago alle 19 con arrivo a Oreno alle 21. Bar.Cal.

