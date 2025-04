Dove vedere in tv Conegliano Milano gara 1 finale scudetto volley femminile orario canale streaming

Conegliano e Milano si affronteranno nella finale scudetto di volley femminile, che incomincerà mercoledì 16 aprile (ore 20.30) con la gara-1 in programma al PalaVerde di Treviso. L’atto conclusivo al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre conquista il tricolore) si aprirà nella tana delle Campionesse d’Italia, desiderose di conquistare il settimo titolo consecutivo. Le meneghine inseguono la gioia del primo trofeo dopo essere state sconfitte dall’Imoco nel 2022 e nel 2023.Si preannuncia un confronto particolarmente acceso, vibrante e appassionante tra la prima e la seconda forza della regular season: Milano si presenta all’appuntamento in grande forma dopo aver superato Scandicci in tre incontri, mentre Conegliano arriva con qualche certezza in meno dopo che Novara ha interrotto la striscia di imbattibilità a quota cinquanta vittorie. Oasport.it - Dove vedere in tv Conegliano-Milano, gara-1 finale scudetto volley femminile: orario, canale, streaming Leggi su Oasport.it si affronteranno nelladi, che incomincerà mercoledì 16 aprile (ore 20.30) con la-1 in programma al PalaVerde di Treviso. L’atto conclusivo al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre conquista il tricolore) si aprirà nella tana delle Campionesse d’Italia, desiderose di conquistare il settimo titolo consecutivo. Le meneghine inseguono la gioia del primo trofeo dopo essere state sconfitte dall’Imoco nel 2022 e nel 2023.Si preannuncia un confronto particolarmente acceso, vibrante e appassionante tra la prima e la seconda forza della regular season:si presenta all’appuntamento in grande forma dopo aver superato Scandicci in tre incontri, mentrearriva con qualche certezza in meno dopo che Novara ha interrotto la striscia di imbattibilità a quota cinquanta vittorie.

