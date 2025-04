La magia del Cirque du Soleil Riecco Alegria 25 anni dopo Sogni canzoni fiato sospeso dietro le maschere esseri umani

Cirque du Soleil è sempre tempo di "Alegría", il suo spettacolo più famoso, portato in scena nel 1994 dal regista irpino Franco Dragone e reinventato nel 2019 dal canadese Jean-Guy Legault nella versione "in a new light" che dal 25 aprile al 2 giugno approda col suo tendone in Viale Italia a Sesto San Giovanni. "L'originale ha chiuso nel 2014, ma la richiesta del pubblico era così alta e l'affetto del Cirque per questo suo show così forte che, per la prima volta nella storia della compagnia, si è deciso un riallestimento", racconta Rachel Lancaster, direttrice artistica di questa versione 2.0 del kolossal più amato dai fans del colosso circense canadese. "In 25 anni, infatti, il mondo era cambiato, le tecnologie pure, quindi si è pensato di mettere a confronto i creativi e gli artisti di ieri ancora in attività con una nuova squadra per provare ad accendere una nuova luce su quel classico da 'grand chapiteau' senza tradirne lo spirito originale".

