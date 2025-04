Sommersi dalle gomme usate è allarme ambientale

Sommersi da pneumatici fuori uso a causa di una gestione della raccolta ormai inadeguata e inefficace, – affermano Manuele Covili e Franco Spaggiari, responsabili del mestiere di CNA Modena – con l’emergenza che si aggrava nei periodi di cambio gomme e le imprese costrette a fare i conti con spazi saturi, rischi ambientali e possibili sanzioni per gli accumuli nei piazzali e nei depositi”. Un problema che nasce a causa dell’interruzione o limitazione dei servizi da parte delle ditte di smaltimento incaricate. Ilrestodelcarlino.it - "Sommersi dalle gomme usate, è allarme ambientale" Leggi su Ilrestodelcarlino.it La scadenza di oggi per la sostituzione degli pneumatici invernali con quelli estivi va ad aggravare la situazione delle autofficine modenesi, già a livello di guardia per ciò che concerne l’accumulo di pneumatici fuori uso (PFU), fenomeno che mette in serio pericolo sia l’ambiente che la sicurezza. "I nostri gommisti sono letteralmenteda pneumatici fuori uso a causa di una gestione della raccolta ormai inadeguata e inefficace, – affermano Manuele Covili e Franco Spaggiari, responsabili del mestiere di CNA Modena – con l’emergenza che si aggrava nei periodi di cambioe le imprese costrette a fare i conti con spazi saturi, rischi ambientali e possibili sanzioni per gli accumuli nei piazzali e nei depositi”. Un problema che nasce a causa dell’interruzione o limitazione dei servizi da parte delle ditte di smaltimento incaricate.

