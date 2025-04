Due anni di guerra in Sudan MSF 8220È la più grave crisi umanitaria del mondo ma è dimenticata da tutti8221

Sudan entra nel suo terzo anno di guerra. Un conflitto brutale, combattuto tra le Forze di Supporto Rapido (RSF) e le Forze Armate Sudanesi (SAF), che sta schiacciando la popolazione civile. Vittime di violenze sistematiche, bombardamenti incessanti, milioni di persone sono state costrette alla fuga, senza accesso a cibo, acqua potabile o cure mediche essenziali. Il punto con Medici Senza Frontiere.

Due anni di guerra in Sudan. MSF: “È la più grave crisi umanitaria del mondo, ma è dimenticata da tutti”

Il Sudan entra nel suo terzo anno di guerra. Un conflitto brutale, combattuto tra le Forze di Supporto Rapido (RSF) e le Forze Armate Sudanesi (SAF), che sta schiacciando la popolazione civile. ...

Sudan, Unhcr: "Dopo due anni di guerra 13 milioni di persone fuggite e aiuti in diminuzione"

Il numero di arrivi di sudanesi in Europa rimane basso, ma nei primi due mesi dell'anno gli arrivi sono aumentati del 38% rispetto al 2024. L'Agenzia ONU per i Rifugiati: "Crisi più devastante al ...