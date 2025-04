Solidarietà in moto ’Missione Sorriso’

’Missione sorriso in moto’, iniziativa organizzata dall’associazione motor biker birrata di Faenza, con la partecipazione dei motociclisti Anime Ribelli di Forlì e Black Side di Ravenna. Circa 50 motociclette hanno portato un momento di gioia e Solidarietà ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Durante l’incontro, i motociclisti, scortati dalla Polizia Stradale, hanno consegnato ai piccoli pazienti uova di Pasqua personalizzate e diversi giochi, destinati sia all’allestimento della sala giochi del reparto che come dono diretto ai bambini. All’arrivo in ospedale la delegazione e il vicesindaco di Faenza, a testimonianza del sostegno della comunità faentina all’iniziativa, sono stati accolti dal personale dell’Unità Operativa di Pediatria. Ilrestodelcarlino.it - Solidarietà in moto: ’Missione Sorriso’ Leggi su Ilrestodelcarlino.it Nella giornata di domenica il vicesindaco di Faenza Andrea Fabbri, ha partecipato, in rappresentanza dell’amministrazione, allasorriso in’, iniziativa organizzata dall’associazioner biker birrata di Faenza, con la partecipazione deiciclisti Anime Ribelli di Forlì e Black Side di Ravenna. Circa 50ciclette hanno portato un momento di gioia eai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Durante l’incontro, iciclisti, scortati dalla Polizia Stradale, hanno consegnato ai piccoli pazienti uova di Pasqua personalizzate e diversi giochi, destinati sia all’allestimento della sala giochi del reparto che come dono diretto ai bambini. All’arrivo in ospedale la delegazione e il vicesindaco di Faenza, a testimonianza del sostegno della comunità faentina all’iniziativa, sono stati accolti dal personale dell’Unità Operativa di Pediatria.

Potrebbe interessarti anche:

Bucchianico accoglie il vescovo "motociclista" Giulio Mencuccini: un legame tra due ruote, missione e solidarietà [FOTO]

Questa mattina, il Comune di Bucchianico ha avuto il piacere di ricevere una visita speciale: Giulio Mencuccini, vescovo passionista che per molti anni ha svolto il suo ministero missionario in ...

Dolzago, moto e solidarietà: 50 passi in montagna per i bambini della Nostra Famiglia

Dolzago (Lecco), 28 marzo 2025 – Cinquanta passi, in moto, in montagna per sostenere i piccoli pazienti della Nostra famiglia di Bosisio Parini. E' il Moto Perego Trophy Tour, l'Mptt, una delle ...

“Voci in missione”: la serata musicale per celebrare il valore della solidarietà

Sarà un weekend all’insegna della solidarietà quello del 5 e 6 aprile grazie al Campo Lavoro Missionario che, ogni anno in primavera, porta a Riccione e nei comuni della Diocesi di Rimini la ...