Meloni negli Usa via libera Ue Contatti regolari con von der Leyen

Leyen e la prima ministra italiana sono state in contatto regolare e lo saranno nei prossimi giorni. Qualsiasi interazione con gli Usa è benvenuta", scandisce la portavoce della Commissione europea, Arianna Podestà. Il premier norvegese Jonas Gahr Støre, al termine di un incontro a Palazzo Chigi che, come la sua ospite, considera di grande successo, aggiunge il suo supporto: "Meloni ha ragione. Una guerra commerciale non conviene a nessuno". Piaccia o no, Giorgia è la prima leader europea a volare a Washington dopo il ’liberation day’, per dirla con Trump. Altrettanto granitico il sostegno della maggioranza, malgrado le note divisioni interne. Qualche differenza di toni tra l’europeista Antonio Tajani e l’antieuropeo Matteo Salvini si nota. Quotidiano.net - Meloni negli Usa, via libera Ue: "Contatti regolari con von der Leyen" Leggi su Quotidiano.net La benedizione europea c’è, forte e chiara: "La presidente von dere la prima ministra italiana sono state in contatto regolare e lo saranno nei prossimi giorni. Qualsiasi interazione con gli Usa è benvenuta", scandisce la portavoce della Commissione europea, Arianna Podestà. Il premier norvegese Jonas Gahr Støre, al termine di un incontro a Palazzo Chigi che, come la sua ospite, considera di grande successo, aggiunge il suo supporto: "ha ragione. Una guerra commerciale non conviene a nessuno". Piaccia o no, Giorgia è la prima leader europea a volare a Washington dopo il ’tion day’, per dirla con Trump. Altrettanto granitico il sostegno della maggioranza, malgrado le note divisioni interne. Qualche differenza di toni tra l’europeista Antonio Tajani e l’antieuropeo Matteo Salvini si nota.

