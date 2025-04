Parole che fanno bene nasce il glossario digitale

Parole che fanno bene", promosso dall'assessorato alle politiche giovanili e dal tavolo per la salute e il benessere dei giovani del Comune di Civitanova. Al centro della serata il lancio del glossario digitale disponibile su Parolechefannobene.it: uno strumento pensato per favorire un linguaggio condiviso e consapevole su temi come la salute, il benessere e la crescita delle nuove generazioni. La serata è stata condotta dalle giovani Caterina Potalivo e Veronica Pozzi del Collettivo Giovani Unirà, con gli interventi di alcuni membri del tavolo: Flavia Trabalzini, che ha coordinato il progetto, don Emilio Rocchi, parroco di Santa Maria Apparente, e Paolo Nanni, del dipartimento dipendenze patologiche Ast Macerata. Presente anche l'assessore alle politiche giovanili Francesco Caldaroni, che ha ribadito il sostegno dell'amministrazione al tavolo, definendolo "uno spazio permanente e autorevole di confronto tra scuole, enti, professionisti e associazioni".

