torce di Milano-Cortina 2026, che accenderanno l’attesa e l’entusiasmo per i prossimi Giochi olimpici e paralimpici invernali, sono state svelate ieri mattina in due eventi simultanei alla Triennale di Milano e all’Expo 2025 di Osaka, in Giappone. Madrine d’eccezione quattro atlete capaci di scrivere pagine indelebili nella storia dei Giochi. A Milano hanno accompagnato le torce Stefania Belmondo, leggenda olimpica e ultima tedofora di Torino 2006, insieme alla campionessa paralimpica Bebe Vio. A Osaka, invece, hanno rappresentato i valori della Fiamma Martina Caironi, medaglia d’oro a Parigi 2024, e Carolina Kostner, stella del ghiaccio e bronzo alle Olimpiadi di Sochi 2014. Le torce di Milano Cortina 2026, in alluminio riciclato, si chiamano “Essential”, per lo stile minimale che le contraddistingue, e sono state realizzate da Eni, Premium Partner dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, in collaborazione con Versalis (Eni), Official Supporter dei Giochi. Ilgiorno.it - Ecco le nuove torce olimpiche in alluminio riflettente Leggi su Ilgiorno.it Ledi Milano-Cortina 2026, che accenderanno l’attesa e l’entusiasmo per i prossimi Giochi olimpici e paralimpici invernali, sono state svelate ieri mattina in due eventi simultanei alla Triennale di Milano e all’Expo 2025 di Osaka, in Giappone. Madrine d’eccezione quattro atlete capaci di scrivere pagine indelebili nella storia dei Giochi. A Milano hanno accompagnato leStefania Belmondo, leggenda olimpica e ultima tedofora di Torino 2006, insieme alla campionessa paralimpica Bebe Vio. A Osaka, invece, hanno rappresentato i valori della Fiamma Martina Caironi, medaglia d’oro a Parigi 2024, e Carolina Kostner, stella del ghiaccio e bronzo alle Olimpiadi di Sochi 2014. Ledi Milano Cortina 2026, inriciclato, si chiamano “Essential”, per lo stile minimale che le contraddistingue, e sono state realizzate da Eni, Premium Partner dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, in collaborazione con Versalis (Eni), Official Supporter dei Giochi.

