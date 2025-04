Otto furti in dieci anni Non ne possiamo più

dieci anni di esercizio. Non se ne può più". Parla con rabbia ed esasperazione Daniele Crugnola, titolare e gestore della stazione di servizio Eni situata alle porte di Montecchio al 34 di Strada per Barco. L'esercizio commerciale la notte tra domenica e ieri è stato oggetto di un raid criminale che ha provocato danni economici ingenti, ben oltre quelli strettamente legati al bottino che è stato portato via da quello - apparentemente - sembra un malvivente solitario. Sono stati portati via non solo monete e banconote dal registratore di cassa, ma anche diverse stecche di sigarette e mazzette di Gratta e Vinci. Inoltre sono state anche state danneggiate le strutture a partire dal sistema di apertura automatico della saracinesca, che è stato forzato nella parte posteriore della zona bar-negozio.

