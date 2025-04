Fa tutto Mendes Leao via dal Milan colpaccio in Serie A

Leggi su Sportface.it

Numeri alla mano, Rafaelsta disputando una stagione più che discreta con la maglia del: 11 gol e 11 assist in 44 presenze totali tra campionato e coppe.Un bottino che, per molti attaccanti, rappresenterebbe un rendimento da prima pagina. Ma non per. Non per uno che da anni viene etichettato come il potenziale fuoriclasse dellaA. Eppure, anche quest’anno, la sensazione è sempre la stessa: intermittenza, fiammate alternate a lunghe pause, momenti da protagonista assoluto seguiti da periodi in cui sparisce dai radar. Nel disastroso andamento stagionale del– fuori dain Europa, sfilacciato in campionato, aggrappato a un posto in europa sempre più lontano – l’unico ad aver dato sprazzi di classe è stato proprio lui, ma non è bastato.La rivoluzione estiva sembra ormai inevitabile e con l’addio praticamente certo di Sergio Conceicao, tecnico portoghese arrivato a stagione in corso e già destinato all’uscita, anche il futuro diè tornato in discussione.