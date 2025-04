Ilgiorno.it - Sotto assedio:: "Aprite le strade di cantiere"

Dopo i primi cittadini di Arcore e Vimercate, anche Lisa Mandelli, sindaca di Usmate, scrive a Pedemontana per chiedere di correggere il tiro sui lavori. L’amministratrice ha sollecitato la realizzazione della strada diper evitare il passaggio di camion in via don Bosco a Velate. "La mancanza dell’arteria ha ripercussioni sulla nostra viabilità – spiega –. In assenza della strada che collegherebbe direttamente via Varisco a via Gilera, i mezzi pesanti al lavoro sulla tratta C ad Arcore percorrono diversedel nostro territorio con inevitabili disagi". "Ho quindi sollecitato la concessionaria ad aprire quanto prima la viabilità prevista dal progetto". Una difficoltà verificata durante sopralluoghi della polizia locale e dell’ufficio tecnico municipale. Il Comune è interessato dal passaggio del percorso che da Cesano approda all’imbocco della Tangenziale Est.