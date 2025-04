Ilrestodelcarlino.it - Il maltempo non ferma il Beach line festival. Sfide fino a venerdì

Un cielo davvero poco clemente nonle migliaia di atleti arrivati a Riccione per il. Sabato è stato vero spettacolo sulla spiaggia con i 200 campi daallestiti in oltre un chilometro di arenile, tra il porto e piazzale Azzarita. Domenica e ieri invece anche la voglia di giocare sulla sabbia si è dovuta arrendere alla pioggia. Ilproseguirà anche nei prossimi giorni, sperando che il meteo possa concedere una tregua. L’evento terminerà, prima della Pasqua, al contrario di quanto accadeva negli anni passati. La scelta è nata dalla volontà dell’amministrazione di non concentrare l’evento nel periodo della Pasqua e dei ponti. A stare in acqua, ma senza risentire della pioggia, saranno i nuotatori arrivati per partecipare al Campionato italiano Assoluto Unipol in vasca lunga allo stadio del nuoto, la massima competizione natatoria individuale in Italia organizzata dalla Fin, Federazione italiana nuoto.