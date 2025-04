Lancio di fumogeni Assolto un tifoso

Assolto un 29enne tifoso dell'Ascoli finito a processo per fatti avvenuti il 21 gennaio 2023 in occasione della partita Spal-Ascoli. L'accusa aveva chiesto la condanna a otto mesi. In quell'occasione, durante il match, dal settore dei tifosi bianconeri fu lanciato un fumogeno. All'identificazione del tifoso bianconero si è giunti attraverso le immagini delle telecamere di sicurezza dello stadio Paolo Mazza che sono state estrapolate dalla polizia scientifica e comparate con i fotogrammi delle telecamere ai tornelli di ingresso. Poco prima che l'Ascoli segnasse il gol dell'1-1, dal settore che ospitava i supporters del Picchio è stato notato un giovane che indossava un giubbotto con cappuccio chiaro; aveva in mano un oggetto che ha poi gettato dopo averlo accesso.

