Pagare la multa è diventata un'impresa

Una automobilista segnala la poca praticità dei pagamenti per le contravvenzioni fatte dalla partecipata del Comune che, nel ticket con le istruzioni per il pagamento, segnala la possibilità di pagare in vari modi: sul cellulare tramite app, alla sede di viale Don Bosco, online sul sito del gruppo o recandosi appunto alla garitta, dove si trova un parcometro, mentre non c'è più lo sportello con l'addetto. "Recandomi a pagare una multa a Rampa Zara ho trovato chiusa la garitta – segnala l'automobilista –, c'è un parcometro vicino che però prende solo monete, sia per il pagamento dei parcheggi che per quello delle multe. Inoltre, non dà resto.

