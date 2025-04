Ilgiorno.it - La morsa di Pedemontana: "Schiacciati fra due tratte"

, il borgo di Carnate schiacciato fra la tratta C e l’incubo della tratta D breve, il destino del comune in un’assemblea pubblica bipartisan, organizzata dal gruppo di minoranza Carnate Unita, ma alla quale ha partecipato anche la maggioranza. Si è partiti dal dato di fatto, "il limbo" nel quale il centro del Vimercatese si ritrova incastrato. E in particolare la frazione di Passirano. Il progetto del maxi svincolo di Velasca, infatti, prevede un peduncolo in uscita verso via Donizetti al confine con Cascina Corrada: una strada dal calibro ridotto che "rischia di dover sopportare una mole di traffico insostenibile in arrivo dalla nuova autostrada". Ma non è il solo nodo. Carnate dovrà fare i conti anche con l’ultimo, controverso, pezzo dell’infrastruttura, da Usmate ad Agrate, contro il quale i comuni della zona si pongono.