La locomotiva dal motore in legno

È il settore del mobile e dell'arredamento la locomotiva dell'economia medese. Lo dice il fatturato complessivo delle principali aziende medesi, passato da poco più di 400 milioni di euro nel 2014 a quasi 1 miliardo e mezzo dopo 10 anni, con due impennate registrate nel 2015 (da 400 a quasi 800 milioni) e nel biennio 2020-2022 (da meno di 1 a quasi 1,5 miliardi). Ebbene, queste due impennate sono dovute quasi esclusivamente al settore legno e arredo, mentre l'andamento del fatturato degli altri settori non evidenza alcun incremento nel corso del 2015 e una crescita piuttosto morbida nei nove anni successivi (da meno di 200 a poco più di 364 milioni). Il sistema Meda, non a caso, è il più premiato nell'albo del Compasso d'Oro, il maggiore riconoscimento nel campo del design.

