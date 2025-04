Dilei.it - Re Carlo, il mistero dell’incontro a Ravenna con il Principe di Savoia

Leggi su Dilei.it

Ree Camilla sono ormai tornati alla loro vita dopo il viaggio in Italia che li ha visti protagonisti di diversi incontri ed eventi a Roma e a. Del loro soggiorno sappiamo tutto e abbiamo visto tutto, ma resta ancora un punto misterioso, quellotra Sua Maestà e Aimone di, Duca di Aosta.Re, il giallo sull’incontro con Aimone diRee Camilla sono tornati in Inghilterra, domenica sono stati fotografati sorridenti e rilassati, ma resta un giallo sul loro viaggio in Italia.Reavrebbe dovuto vedere ilAimone, Duca di Aosta, capo di Casa, a, nell’ultimo giorno del suo soggiorno in Italia. I due si sarebbero dovuti incontrare alle 13, così era stato comunicato ufficialmente. Ma poi non si è saputo più nulla.L’incontro, già poco pubblicizzato, non è stato praticamente ripreso da nessuno.