La poetessa Marina Massenz Ripamonti e quel poco verde che resta

Ripamonti.Ho appuntamento che Marina Massenz, poetessa che abita in zona e che mi farà gentilmente da guida. Vive qui da una ventina d’anni e mi dice subito che quando ci era arrivata c’erano ancora, proprio di fronte alla sua casa, i resti di vecchie fabbriche. "Infatti – mi spiega – tutta la zona era punteggiata di officine dismesse, e lasciate all’incuria e alle erbe, oltre che a frequentatori di questi spazi nelle ore serali e notturne". Ma questa zona e la sua strada principale acquistano un carattere sempre più netto e mutato, anche perché la via Ripamonti è lunghissima e, proseguendo, è diventata un quartiere della periferia, percorso dal tram 24, che è l’unico collegamento con il centro. Ilgiorno.it - La poetessa Marina Massenz, Ripamonti e quel poco verde che resta Leggi su Ilgiorno.it CucchiEccomi in via Bastia, che si affaccia su via Serio, la seconda traversa a sinistra dall’inizio di Via.Ho appuntamento cheche abita in zona e che mi farà gentilmente da guida. Vive qui da una ventina d’anni e mi dice subito che quando ci era arrivata c’erano ancora, proprio di fronte alla sua casa, i resti di vecchie fabbriche. "Infatti – mi spiega – tutta la zona era punteggiata di officine dismesse, e lasciate all’incuria e alle erbe, oltre che a frequentatori di questi spazi nelle ore serali e notturne". Ma questa zona e la sua strada principale acquistano un carattere sempre più netto e mutato, anche perché la viaè lunghissima e, proseguendo, è diventata un quartiere della periferia, percorso dal tram 24, che è l’unico collegamento con il centro.

Potrebbe interessarti anche:

Barca "sparisce" dal Marina d'Arechi e ricompare nel napoletano: si indaga

È risultata rubata a Salerno il 21 marzo scorso l'imbarcazione che è stata recuperata nelle acque di Pozzano a Castellammare di Stabia. Gli uomini della Guardia Costiera, diretti dal capo del ...

Israele, Netanyahu nomina ex comandante Marina Eli Sharvit nuovo capo dello Shin Bet, Corte Suprema sospende licenziamento di Ronen Bar

L’ammiraglio sarebbe la “persona giusta” per guidare i servizi di sicurezza interni. Il pronunciamento della Corte Suprema sulla rimozione di Bar è atteso per l’8 aprile Dopo la proposta di ...

Marina La Rosa, la denuncia social: “Mio figlio aggredito senza motivo a Trastevere”

(Adnkronos) – Marina La Rosa ha raccontato che il figlio 15enne è stato aggredito nel centro di Roma, a Trastevere mentre passeggiava con alcuni amici. L'ex concorrente del Grande Fratello, ha ...

La poetessa Marina Massenz, Ripamonti e quel poco verde che resta. Ne parlano su altre fonti